La Roma continua il programma di allenamenti in vista del match contro la Juventus, in programma domenica 17 ottobre alle ore 20:45. La seduta di questo pomeriggio è iniziata con un riscaldamento e attivazione degli arti inferiori. I calciatori hanno svolto poi un lavoro atletico basato sulla reattività e la rapidità. Spazio anche per il lavoro con il pallone. In gruppo Pellegrini, pienamente a disposizione dopo l’attacco febbrile di due giorni fa.