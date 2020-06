La Roma ha svolto in giornata la rifinitura in vista della gara di domani al San Siro contro il Milan. I giallorossi hanno iniziato con lavoro atletico, incentrato sull’attivazione muscolare e sulla rapidità, per poi passare su un aspetto più tecnico, con un focus sulle palle inattive. Pau Lopez e Zaniolo proseguono i rispettivi percorsi di recupero e quindi non si sono allenati con i compagni.