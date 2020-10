Allenamento Roma, palestra, lavoro sulla rapidità e parte tattica

La Roma ha ripreso la preparazione in campo in vista della gara di domenica contro il Benevento. In attesa di ritrovare i nazionali a Trigoria, la squadra è scesa in campo alle 11 per una sessione di allenamento senza avere a disposizione Diawara, risultato positivo al Covid-19. La preparazione ha avuto inizio con una seduta in palestra, poi è scesa sul Campo C insieme a Fonseca. In seguito ha effettuato una seduta basata su un lavoro tecnico iniziale, esercizi su rapidità e velocità, finita poi con una parte tattica.