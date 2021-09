Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare il match di giovedì contro l’Udinese. Chi ha giocato domenica ha svolto classico lavoro di scarico, mentre gli altri (chi è entrato e chi non ha giocato) ha fatto allenamento normale. Da segnalare il lavoro personalizzato per Matiasi Vina alle prese con una lieve distorsione al ginocchio. La sua presenza è ancora in dubbio.