Continua il lavoro a Trigoria per i calciatori infortunati e per quelli non convocati dalle proprie nazionale. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, ancora ai box per dei problemi fisici, hanno svolto un lavoro individuale. Bryan Cristante, invece, ha svolto delle terapie per osservare le sue condizioni atletiche e, successivamente, ha svolto un lavoro personalizzato.