Allenamento Roma, lavoro di scarico per chi ha giocato dal primo minuto a Brescia, seduta ordinaria per il resto del gruppo

La Roma non si ferma. Con il ritmo di una partita ogni tre giorni in questo atipico finale di campionato, la squadra di Fonseca torna sui campi di Trigoria per preparare la sfida di mercoledì all’Hellas Verona. I giocatori sono scesi in campo alle 10.30 al Fulvio Bernardini e sono stati divisi in due gruppi. Chi ha giocato dal primo minuto al Rigamonti ha svolto lavoro di scarico, mentre tutti gli altri hanno svolto un allenamento ordinario, composto dalla parte atletica, le esercitazioni sul possesso palla e una partitella a campo ridotto. In chiusura sono stati svolti degli allunghi da un’area di rigore all’altra.