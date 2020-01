Allenamento Roma, lavoro atletico e tattico. Cristante ha svolto tutta la sessione in gruppo

Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Gli uomini di Fonseca hanno svolto una parte atletica e una lunga parte tattica. Lavoro individuale per Pastore, Santon e Zappacosta e Fazio. Cristante, fresco di rinnovo, ha svolto tutta la sessione in gruppo. Spinazzola invece è rimasto a casa per influenza. Zaniolo e Mkhitaryan hanno svolto lavoro personalizzato.