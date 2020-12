Allenamento Roma, la ripresa martedì alle ore 11

Il tempo per sbollire la rabbia per il pareggio contro il Sassuolo e poi subuto in campo. Mister Fonseca ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì alle ore 11 lasciando domani come giorno di riposo ai ragazzi. In vista c’è la partita contro il CSKA Sofia che per la Roma sarà poco più di una gita fuori porta. Ci sarà, quindi, molto turnover con parecchi giocatori della Primavera che potranno esordire con la Prima Squadra. Domenica, poi, la trasferta di Bologna.