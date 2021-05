Allenamento Roma, la ripresa martedì alle 11. Contusione per Kumbulla, fastidio all’adduttore per Villar

Prosegue la preparazione della Roma alla gara di domenica col Crotone. La ripresa degli allenamenti dopo la gara con i calabresi è prevista martedì alle ore 11. Per Kumbulla c’è il problema della contusione. Per Villar invece c’è un fastidio all’adduttore sinistro. Capitolo allenamento odierno: consueta divisione in gruppi post gara. I calciatori in campo ieri hanno fatto lavoro di scarico. A parte anche Chris Smalling, uscito nel primo tempo con il Manchester per un fastidio al flessore sinistro.