Allenamento Roma, Ibanez gradualmente in gruppo. Individuale per Dzeko, Veretout e Zaniolo

Prosegue l’allenamento della Roma in vista della gara di Europa League di giovedì contro lo Shakhtar. Buone notizie anche sul fronte infortuni: Ibanez è rientrato gradualmente in gruppo mentre Dzeko, Veretout e Zaniolo lavorano ancora individualmente. Recuperare alcuni uomini sarebbe fondamentale per Fonseca, visto che la Roma nelle prossime settimane sarà impegnata in un tour de force estenuante per rimanere agganciata al quarto posto in campionato e contemporaneamente proseguire il percorso europeo.