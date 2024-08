La Roma continua ad allenarsi, anche a Ferragosto, per l’inizio del campionato. Il primo match è in programma domenica alle ore 20:45 contro il Cagliari. Così gli uomini di De Rossi sono scesi in campo a Trigoria, sotto gli occhi attenti dello stesso mister, e hanno svolto una seduta incentrata prima sulla forza per poi eseguire alcuni esercizi sulla modalità anche con l’ausilio di ostacoli. Infine partita a campo ridotto. Presente Dybala, schierato nel tridente insieme a Dovbyk ed El Shaarawy.

