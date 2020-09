Allenamento Roma, domani prevista doppia seduta

Sesto giorno di lavoro per la Roma, che dopo la seduta di ieri si è ritrovata a Trigoria per la sessione oderna. Oggi solamente un allenamento per i giallorossi iniziato in mattinata per le 10, in cui si è rivisto Pedro, tornato in gruppo dopo l’infortunio alla spalla. Mancano due giorni al primo appuntamento stagionale: l’amichevole in programma sabato alle 17:30 contro la Sambenedettese al centro sportivo è alle porte e bisogna farsi trovare pronti. Per questo per domani è prevista una doppia seduta: la Roma infatti lavorerà alle 9:30 e alle 17:00.