Roma subito in campo dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce. Giovedì ci sarà la complicata sfida al Betis senza Dybala, infortunato, e Zaniolo, squalificato. Allenamento alle ore 15.30 di lunedì per i giallorossi che si divideranno come di consueto, dopo un match, in due gruppi.