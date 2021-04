Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina alle ore 11 in vista della partita contro l’Ajax di giovedì sera. Consueta divisione del gruppo per quanto riguarda i post-partita: chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico, seduta normale per chi non è sceso in campo o è entrato dalla panchina. Ancora lavoro individuale per Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy.