In vista della ripresa del campionato (oggi è emerso il calendario), la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Trigoria. La seduta è iniziata alle 9:30 ed è stata segnata dall’assenza dei nazionali. E’ seguita un’ora e mezza di allenamento con la presenza di molti Primavera e con lavoro molto intenso. Alle 17 invece si è tenuta la seconda sessione di giornata e i giallorossi hanno svolto una parte del lavoro in palestra e l’altra in campo.