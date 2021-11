Lorenzo Pellegrini preoccupa José Mourinho. Il capitano della Roma è ancora alle prese con l’infiammiazione al ginocchio sinistro che lo ha costretto a rinunciare agli impegni con la Nazionale. Anche oggi allenamento individuale per il numero 7 che spera di aggregarsi al gruppo al più presto. La sua presenza contro il Genoa è sempre in dubbio. Lo riporta Sky Sport. Rientra invece in gruppo Nicolò Zaniolo.