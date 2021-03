Allenamento Roma, a parte Veretout, Smalling e Mkhitaryan

La Roma è tornata subito ad allenarsi dopo la brutta sconfitta contro il Parma per 2-0. I ragazzi si sono ritrovati a Trigoria questa mattina, alle ore 11, per preparare la sfida contro lo Shakhtar di giovedì sera. I giallorossi partono avanti 3-0.

Leggi anche: Comunicato ufficiale AS Roma: LeoVegas.News nuovo Infotainment Partner

Nella seduta odierna di allenamento c’è stata la consueta divisione in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri e sessione normale per gli altri (anche per chi è subentrato). Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.