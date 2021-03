Allenamento Napoli, terapie per Rrahmani. Lobotka fuori per una tonsillite

Il Napoli prepara la sfida contro la Roma., impegnata quest’oggi (ore 18:55) nella sfida di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Rino Gattuso – reduce dal successo per 0-1 firmato da Politano contro il Milan – domenica (ore 20.45) arriverà all’Olimpico per staccare i giallorossi e non perdere la scia Champions.

Leggi anche: Shakhtar, Tete: “Sapevamo che la Roma era davvero forte. Dobbiamo pressare alto, sono vulnerabili in quella fase”

Nella giornata di oggi i partenopei si sono ritrovati a Castel Volturno per la seduta mattutina di allenamento. Il gruppo – riporta il sito ufficiale del club partenopeo – ha prima svolto una sessione di torello, per poi procedere con delle esercitazioni sul passaggio. Dopodiché si è passati ad un lavoro di possesso palla a tema.

Leggi anche: Mercato, Tripi rinnova fino al 2024: “Orgoglioso. Sempre forza Roma” – FOTO

All’allenamento non hanno preso parte Lobotka, Petagna e Rrahmani. Il centrocampista sloveno è alle prese con la tonsillite, mentre il centravanti azzurro ha svolto dei lavori in piscina per poi spostarsi in palestra. Il difensore kosovaro, infine, ha eseguito delle terapie volte al recupero dal problema muscolare con cui alle prese negli ultimi giorni.