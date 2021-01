Allenamento Lazio, scarico per chi ha giocato ieri. Esercitazioni sul possesso e partitella per il resto del gruppo

Dopo la vittoria con il Parma, la Lazio si prepara in vista del derby contro la Roma in programma venerdì 15 alle 20:45. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lazio, i biancocelesti hanno svolto questa mattina il primo allenamento al centro sportivo di Formello.

Leggi anche: Capello: “Contro l’Inter finale da grande squadra. Derby? Roma più pronta”

Seduta di scarico per chi ha giocato ieri. I giocatori non impiegati, dopo il riscaldamento atletico, hanno svolto invece esercitazioni sul possesso palla prima di concludere la seduta con una partitella a campo ridotto. Domani la Lazio torna in campo nel pomeriggio.