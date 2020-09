Oggi la Juventus si è allenata per preparare l’incontro contro la Roma in programma domenica 27 settembre. Seduta incentrata sulla tattica e poi conclusa con una partitella. Per Morata solo individuale. Paulo Dybala ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo. Domani la squadra sarà nuovamente allo JTC, ancora al mattino, per il terzo allenamento della settimana.

