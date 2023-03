Allegri: “Roma squadra scorbutica, i giocatori loro hanno corso tanto. Sul gol potevamo difendere meglio”

Massimiliano Allegri ha commentato il ko con la Roma. La Juve è stata sconfitta per 1-0. Queste le parole dell’allenatore bianconero.

ALLEGRI A DAZN



Cosa ha messo in campo di più la Roma rispetto a voi?

Nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più, loro alla fine del primo tempo stavano già mollando tra le linee, ma abbiamo preso il gol. Il calcio è questo e esci sconfitto, ha contribuito ovviamente anche l’espulsione.

Poche palle in verticale su Vlahovic, secondo tempo migliore poi hai messo il 4-3-3, penso siano pronti per giocare così?

Chiesa e Pogba non sono ancora al 100%. Oltre tutto questo i ragazzi devono stare tranquilli, finora abbiamo fatto 50 punti. Stasera era una partita difficile, sembra che ti crollo il mondo addosso ma dobbiamo ripartire. Dall’esterno tutti parlano ma nella storia del calcio la situazione vissuta quest’anno dalla Juve non è mai esistita. Una partita non può far crollare quello che stiamo facendo.

I giocatori hanno un senso di frustrazione generale?

Kean ha sbagliato punto. Ha messo in difficoltà la squadra. I ragazzi devono rimanere seri perché anche dopo un pareggio può crollarti il mondo addosso, ma la squadra ha fatto comunque 50 punti.

Qual è il reparto che poteva fare meglio oggi?

Io credo che dopo il gol Locatelli si alzava molto la sciando Rabiot da solo.