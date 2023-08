Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Bologna. Il tecnico bianconero ha commentato così la vicenda Lukaku, con la Juve che per settimane è stata vicina e in parola con il belga. Queste le sue dichiarazioni:

“Non parlo di mercato e degli altri giocatori o delle altre squadre. Detto questo, Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono 4 attaccanti molto forti e molto bravi. Chiesa viene dopo un infortunio e quest’anno può fare molto bene, così come gli altri.”

Il suo arrivo alla Roma sposta gli equilibri?

“Non so se andrà alla Roma… Noi abbiamo 4 attaccanti più uno e sono molto contento, quello che fanno le altre squadre non sono io a giudicarlo. Poi il 31 avremo più chiarezza sulle forze delle altre squadre”.