All’asta le maglie di Pellegrini, Veretout e Pedro. Il ricavato in favore di un’iniziativa definita con la famiglia di Gigi Proietti

Continuano le iniziative benefiche della Roma. Il club giallorosso ha comunicato con un tweet l’inizio di un’asta benefica con oggetto le maglie indossate in Genoa-Roma da Pellegrini, Veretout e Pedro. Comunica poi che il ricavato sarà devoluto per un’iniziativa che sarà definita insieme alla famiglia del compianto Gigi Proietti.

𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎' ♥️

🟥 Al via le prime aste per le maglie indossate in #GenoaRoma

🟧 Si tratta di quelle di @LorePelle7, @_Pedro17_ e @JordanVeretout

🟨 Il ricavato verrà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita di concerto con la famiglia Proietti

— AS Roma (@OfficialASRoma) November 11, 2020