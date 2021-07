Allarme tifosi inglesi all’Olimpico. Londra e Roma: “Non partite”

Leggo (F. Scicchitano) – Rischio di nuovi focolai Covid in vista dei quarti di finale degli Europei, che sabato potrebbero portare a Roma migliaia di tifosi inglesi. Il 3 luglio sarà lo stadio Olimpico, infatti, a ospitare il match Inghilterra-Ucraina e a preoccupare è in particolare la circolazione della variante Delta. “I tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita – ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia potrà andare allo stadio per assistere alla gara“. Intanto il Viminale ha messo a punto un dispositivo per il rafforzamento dei controlli su aeroporti, stazioni e principali arterie autostradali.