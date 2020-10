Allarme Roma: un Primavera è positivo

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – L’ansia da contagio entra anche negli spogliatoi della Roma. Un giocatore della Primavera, oltre a due dell’Under 18, sono risultati positivi al test per il Covid. Il problema non è banale perché i baby di Alberto De Rossi hanno affrontato la prima squadra in un test amichevole venerdì mattina a Trigoria. Alcuni possono essere entrati in contatto con il virus, perciò oggi il centro sportivo sarà chiuso per le operazioni di sanificazione e verranno effettuati i tamponi a tutti i calciatori della rosa, oltre a quelli della Primavera. La speranza è che tutti i tamponi siano negativi e la squadra possa tornare ad allenarsi domani in vista della partita contro il Benevento. L’aspetto incoraggiante è che i nazionali non hanno giocato l’amichevole contro la Primavera, mentre erano presenti Mkhitaryan, Pedro, Veretout e Ibanez. L’Asl di Roma nel frattempo ha bloccato tutte le attività del settore giovanile, nessuna squadra ha potuto giocare nel weekend.