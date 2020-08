Allarme Covid, il campionato ora trema

La Gazzetta Dello Sport (F.Velluzzi) – Il virus irrompe forte sul sistema calcio e ora Serie A e Serie B hanno tanta paura. Tutto quello che non era successo durante la coda estiva del campionato è esploso nel periodo di vacanza concesso ai calciatori. Tanta movida, troppi locali, feste e assembramenti. Dopo l’accertata positività del capitano del Cagliari, Luca Ceppitelli, e dell’attaccante rossoblù Alberto Cerri, arriva quella di Antonio Mirante dalla Roma e poi un altro caso cagliaritano con Filip Bradaric. Il primo nuovo annuncio ieri ha toccato il Napoli, con Andrea Petagna, poi Jeremy Boga del Sassuolo e altri due casi al Torino, che non ha reso noti i nomi del calciatori. Sembrerebbe ben più di uno anche al Brescia, dove potrebbero esserci degli asintomatici. Al Torino sono in corso accertamenti per verificare altri tre calciatori che sono stati a stretto contatto con i contagiati. Ieri al Cagliari non si sono presentati all’allenamento Rog e Aresti, che sembrerebbero essere in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi.