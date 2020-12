Alla Roma piace Silvestri del Verona

Il Tempo (F. Biafora) – La Roma mette gli occhi su Silvestri. A Trigoria sono consapevoli che perla prossima stagione sarà necessario trovare un nuovo titolare tra i pali e uno dei nomi sulla lista è quello di Silvestri, portiere del Verona. Il 29enne ha un contratto fino al 2022 (rinnovato ad agosto) e sin dalla scorsa stagione si è dimostrato uno dei punti di forza della squadra di Juric. In 9 partite ha mantenuto per 4 volte la porta inviolata, per quella che è la miglior difesa insieme alla Juventus. Fonseca attualmente può contare su Pau Lopez, che probabilmente andrà via a fine anno, e Mirante, per il quale c’è l’intenzione di rinnovare l’accordo in scadenza a giugno e tenerlo come secondo ma che per fattori anagrafici non può restare a lungo.