Alla Roma basta un tempo. Bologna in ritiro fino a Natale

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Alla Roma sono bastati 20 minuti per andare 3-0 e 45 per segnarne cinque al Bologna, poi si è messa tranquilla. Fino all’intervallo ogni azione della Roma poteva finire in gol: non contenti di averne segnati cinque, i giallorossi ne hanno fatto uno anche nella loro porta, con un intervento maldestro di Cristante su un tiro innocuo di Barrow. Il vero obiettivo di Fonseca – che in primavera ritroverà anche Zaniolo – è il quarto posto per tornare in Champions League. In un campionato così livellato, però, serve un miglioramento negli scontri diretti, che fino sono stati il punto debole dei giallorossi.