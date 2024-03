Alla Roma basta Pellegrini: “Ora sono libero di giocare”

La Repubblica (M. Juric) – Daniele De Rossi festeggia i due mesi di Roma centrando la settima vittoria in campionato e continuando l a rincorsa a quel quarto posto , attualmente occupato dal Bologna , fondamentale, per la qualificazione alla prossima Champions League: “ Dovevamo vincere ad ogni costo . Arrivare alla pausa con due punti in meno sarebbe stata una mazza. Siamo stati bravi. Perché in questo momento è fondamentale vincerle tutte. Abbiamo iniziato questa rincorsa due mesi fa e per recuperare punti alle squadre davanti, che vanno velocissimo, serve fare filotto“.

Pellegrini ha realizzato sei gol e tre assist, in tutte le competizioni, da quando c’è l’ex capitano sulla panchina giallorossa. E ieri pomeriggio, dopo il gol vittoria, è arrivato il sigillo a questo rapporto speciale tra i due con un lungo abbraccio dopo il gol: “C’è tanta stima — ammette il numero 7 giallorosso — Daniele per me è stato sempre un punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di viverlo da compagno e ora da allenatore. Penso che sia giusto che adesso io mi goda lui come allenatore e lui si goda me come giocatore. Adesso sono sempre al centro del gioco. E per esprimermi al meglio, devo essere libero in mezzo al campo. Trovare la giusta posizione, scegliere io il momento della giocata. Questo è quello che mi è mancato nell’ultimo anno e mezzo”.