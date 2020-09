La Gazzetta dello Sport – Anche Sport e Salute al fianco degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid. Il presidente Cozzoli ha deciso di destinare a loro la propria quota di biglietti per Roma-Juventus e nello specifico ha invitato gli operatori del Policlinico di Tor Vergata e quelli dell’ospedale militare del Celio. La società Calciosociale invece è stata invitata perché ha dato supporto alle famiglie del Corviale. Saranno tutti in tribuna Monte Mario.