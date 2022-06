Aldair carica i giallorossi della Nazionale

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Aldair era a Tirana a tifare la Roma nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Al termine del match ha abbracciato chi gli era accanto, due figure storiche del mondo giallorosso come Bruno Conti e Ruggiero Rizzitelli.

Un’emozione unica anche per chi ha vinto con la Roma un campionato, un Coppa Italia e una Supercoppa e con il Brasile un mondiale due coppe America. Ha tifato per la sua ex squadra e per i giocatori che adesso rappresentato la Roma. Quei giocatori che è andato a trovare un paio di giorni fa a Coverciano, prima della partenza per Wolverhampton. L’ex difensore brasiliano ha incontrato gli Azzurri e ha scattato una foto tutta giallorossa con Pellegrini, Cristante, Mancini e Spinazzola. Con loro anche Daniele De Rossi, adesso assistente tecnico della Nazionale.