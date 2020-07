Alchimie, tensioni e lockdown: Fonseca ora è chiuso all’angolo

Corriere dello Sport (M. Evangelisti) – Il gioco e i risultati sono un lontano ricordo del 2019. L’anno nuovo ha portato, oltre al lockdown, perdita d’identità dal punto di vista tattico e 7 delle 9 sconfitte totali in campionato. Numeri che fanno riflettere e che mettono in seria discussione il futuro di Paulo Fonseca alla Roma. La società, anche attraverso i messaggi di Pallotta dagli Stati Uniti, sembra pronta ad individuare nel tecnico portoghese l’ennesimo capro espiatorio, ma l’allenatore vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. Le avversità sono molte, dalla mancanza di uomini adatti per applicare il suo metodo di gioco, alla tenuta fisica carente in questo momento della stagione. I giocatori fino a prima della quarantena erano uniti intorno all’allenatore, ora guardandoli in campo non sembrano disposti a dare l’anima per salvaguardare il suo posto.