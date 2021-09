Alberto De Rossi: “Il Milan è in crescita. Dobbiamo essere presenti in campo come nelle prime due” – VIDEO

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è stato intervistato dai canale social del club ed ha parlato della sfida di domani al Milan. Queste le sue parole.

Due grandi partite, ora Milano…

Con tutte le insidie del caso perchè è una squadra che abbiamo apprezzato contro il Liverpool in Youth League. E’ in crescita e nelle due precedenti ha giocato da protagonista. Dobbiamo essere presenti in campo come nelle prime due.

Durante la stagione la Youth League può togliere qualcosa?

Alla fine si perchè le energie ti mancano. A noi mancarono in un momento cruciale, le semifinali a Nyon. Adesso ti dà una spinta enorme perchè le energie ci sono tutte, è inizio stagione. E una prestazione come quella di Liverpool ti può dare una spinta per fare giocare al massimo. Questo è quello che ci aspettiamo. Saremo pronti.

Che banco di prova è questa trasferta?

E’ una squadra diversa dalle altre due perciò dovremo essere pronti a organizzarci bene. Gioca di impostazione e di contropiede, è molto completa. Ha perso di poco e forse immeritatamente. Ha finito in crescendo a Liverpool. Ci vorrà la migliore Roma e ci aspettiamo una grande partita, una grande battaglia. Siamo pronti e abbiamo recuperato tutti.