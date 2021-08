Alberto De Rossi: “Abbiamo rasentato la perfezione. I ragazzi sono concentrati su quello che devono fare”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è stato intervistato dal sito ufficiale giallorosso ed ha parlato del poker rifilato al Torino. Queste le sue parole:

“I ragazzi hanno fatto una partita quasi perfetta, considerando anche il momento: abbiamo iniziato appena da un mese. Questo dimostra quanto siano concentrati su quello che devono fare ed è un momento di grande professionalità. Che vale molto“.

La Roma ha tenuto il campo alla perfezione.

Sì, adesso non saprei di cosa parlare, perché la partita è stata buona in tutti i reparti. Non si parla mai di 100%, ma abbiamo rasentato la perfezione. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, abbiamo creato tanto, ma il 4-0 è un risultato tondo.

È questa la Roma che ci dobbiamo aspettare, a livello di posizioni in campo?

Beh, il sistema di gioco non lo scegliamo noi dello staff: ce lo consigliano i ragazzi, con le loro caratteristiche. Abbiamo dei giocatori di fascia che non sono né quarti, né propriamente quindi, e quindi li mettiamo in una zona del campo dove devono difendere. Non c’è bisogno di grande forza fisica, ma di dinamicità. In mezzo al campo abbiamo invece una solidità che ci teniamo stretta: oggi Tahirovic e Faticanti hanno fatto una partita strepitosa. Mentre davanti abbiamo questi cinque attaccanti – ci metto anche Cassano – che creano tantissimo e sono il terminale ideale di questa squadra.

Quanti margini di miglioramento ha questo gruppo?

Molti. Sembra di andare contro l’inerzia della partita, ma ne abbiamo tanti. Sotto porta dobbiamo essere più cinici, dobbiamo creare di più e concludere quando giochiamo in contropiede, perché abbiamo delle punte veloci, molto teniche e dobbiamo arrivare al tiro più facilmente.