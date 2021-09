Non c’è riposo in questa sosta per le Nazionali per Marash Kumbulla. Il difensore della Roma parte ancora una volta titolare nella sfida contro San Marino, l’ultima del trittico che visto l’Albania impegnata contro Polonia ed Ungheria.

👇 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒆̈𝒓 𝒏𝒅𝒆𝒔𝒉𝒋𝒆𝒏 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑𝒆̈𝒓𝒊 🇦🇱 – 🇸🇲 𝑺𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏𝒐, 𝒆 𝒄𝒊𝒍𝒂 𝒍𝒖𝒉𝒆𝒕 𝒏𝒆̈ 🏟 “𝑬𝒍𝒃𝒂𝒔𝒂𝒏 𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂”, 𝒏𝒆̈ 𝒐𝒓𝒆̈𝒏 🕘 𝟐𝟎:𝟒𝟓 🔊 𝑭𝒐𝒓𝒄𝒂 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑𝒆̈𝒓𝒊𝒂 ❤️👐🏻🖤 pic.twitter.com/pTdbxPVjiX — FSHF (@FSHForg) September 8, 2021