Marash Kumbulla è stato convocato dalla sua Albania per le prossime sfide contro Polonia, Ungheria e San Marino. Il difensore albanese, poco utilizzato in queste due partite, è pronto per farsi notare in nazionale. Il classe 2000 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto nel corso di una sessione di allenamento. Questa la didascalia: “Ci aspettano sfide importanti: pronti ad affrontarle insieme“.