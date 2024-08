Al via il ritiro nella casa dell’Inghilterra. Sul mercato è caccia al terzino destro

La Repubblica (M. Juric) – È iniziata sabato sera la seconda parte del ritiro precampionato della Roma. Dopo il pareggio di Rieti contro l’Olympiakos, la truppa di mister De Rossi è partita alla volta dell’Inghilterra, dove trascorrerà una settimana di preparazione presso il prestigioso St. George’s Park, la “casa” della nazionale inglese. La Roma affronterà il Barnsley martedì 6 agosto alle ore 17 inglesi (le 18 in Italia) a porte chiuse, all’interno del centro sportivo St. George’s Park. Il Barnsley, che milita nella terza serie inglese, rappresenterà il primo vero banco di prova per testare insieme i nuovi arrivati Soulé e Dovbyk. E migliorare una condizione generale, fisica e di gioco, che contro i greci sabato pomeriggio è apparsa ancora lontano dall’essere ottimale. Il 10 agosto i giallorossi scenderanno in campo a Goodison Park per sfidare l’Everton. Un’amichevole organizzata su spinta di Dan e Ryan Friedkin. Al fischio finale la Roma tornerà nella Capitale, ad una sola settimana dalla prima giornata di campionato.

Nel mentre però il lavoro del ds Ghisolfi prosegue a ritmo sostenuto. De Rossi continua a chiedere un nuovo terzino destro e il nome di Bellanova rimane il preferito dell’allenatore della Roma. Più economiche e meno difficoltose: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria.