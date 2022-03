Al ritorno manca anche Mancini

Il Tempo (E. Zotti) – Una Roma troppo indisciplinata. La squadra di José Mourinho esce dal primo ottavo di finale di Conference League contro il Vitesse con due squalificati: Sergio Oliveira e Mancini salteranno la gara di ritorno in programma giovedì prossimo all’Olimpico. La gara del portoghese è finita al 78′ dopo aver ricevuto due gialli nel giro di otto minuti. Il primo per un intervento in ritardo su Tronsdtad, mentre l’altro altro è arrivato un presunto sgambetto su Wittek che ha fatto infuriare l’ex Porto, certo di non aver toccato l’avversario.

Singolare invece la dinamica che ha portato all’ennesima ammonizione di Mancini, arrivato a quota sedici gialli e un rosso in stagione: il difensore era diffidato e all’86’ è stato ammonito per proteste in seguito a fallo fischiato in favore della Roma. Anche domenica a Udine lo Special One dovrà fare i contri con le squalifiche di Kumbulla e Mkhitaryan, in più a preoccupare il tecnico c’è la situazione che riguarda Zaniolo e Pellegrini. Entrambi sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero il derby.