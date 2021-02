Al posto di Pau Lopez, Pinto pensa a Musso. Per l’attacco occhio a Belotti e Vlahovic

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un portiere ed un centravanti. Le linee guida per il prossimo mercato, che prevede le cessioni di Pau Lopez e Dzeko, sono state tracciate. Il primo, per motivi caratteriale più che tecnici, non ha saputo imporre le sue qualità. Il secondo, per motivi più caratteriali che tecnici, ha rotto con Fonseca e con la società ed ora sta cercando un ingaggio da un club di alto livello. Pau Lopez è stato pagato molto e va trattato con molto riguardo per non sperperare denaro. Il suo valore a bilancio a giugno scenderà a 15-16 milioni, il che rende possibile una partenza in prestito con obbligo di riscatto. Ora sta a lui dimostrare di essere abbastanza bravo a ottenere una considerazione importante.

Leggi anche: Mercato, offerto Plea del Mönchengladbach. Il profilo non interessa

Per la sostituzione Tiago Pinto ha già valutato diversi profili. Il preferito è quello di Musso. Costa moltissimo e ha estimatori anche all’estero. Piace molto anche Gollini, anche lui piuttosto caro. Interessa anche Silvestri che si può acquistare a prezzi ragionevoli. Per quanto riguarda Dzeko la partita si gioca su due tavoli. Pinto deve decidere se riscattare subito Mayoral che in estate costerà 15 milioni. E’ chiaro che un anno in più di attesa può essere funzionale alla decisione finale dell’investimento. Un procuratore ha offerto Plea del Gladbach, ma ad oggi non interessa. La caccia potrebbe coinvolgere un vecchio pallino: Belotti. Piace parecchio anche Vlahovic. Pinto segue con molta attenzione anche le evoluzioni intorno a Jovic.