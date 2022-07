Al Manchester United manca personalità: ten Hag ha provato a trattenere Matic

Il Manchester United è in un momento di grande difficoltà. Oltre alla grana Cristiano Ronaldo, che non ha ancora sciolto le sue riserve per il futuro, la squadra ha perso diverse personalità importanti, Pogba per ultimo. Prima del francese c’è stato il contratto scaduto di Nemanja Matic, uno dei leader più carismatici dei Red Devils.

È proprio questo quello che imputa il nuovo tecnico ten Hag: la mancanza di personalità. Come riportato dal The Athletic l’olandese ha provato in tutti i modi a trattenere il neo centrocampista della Roma, ma non c’è stato niente da fare. Il richiamo di mister Mourinho è stato troppo forte e Matic ha firmato per la Roma.