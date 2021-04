Ajax-Roma, out Smalling e Mkhitaryan. Lavoro specifico per Karsdorp squalificato

Dopo Smalling non ce la fa nemmeno Mkhitaryan. Si arrende anche l’armeno che non parteciperà alla trasferta di Europa League contro l’Ajax. Le condizioni dei due giocatori stanno migliorando di giorno in giorno, ma anche oggi hanno svolto lavoro individuale.

La speranza è di averli già col Bologna per farli preparare al meglio per il match di ritorno contro i Lancieri. Lavoro specifico anche per Karsdorp che è squalificato per la partita di domani e, quindi, ne ha approfittato per recuperare un po’ di energie.