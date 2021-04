Ajax-Roma, colori troppo simili: giocheranno andata e ritorno con le seconde maglie

Ajax e Roma non potranno vestire le loro prime maglie in questo doppio confronto in Europa League. La UEFA considera i colori sociali dei due club troppo simili e per questo motivo si giocheranno entrambe le partite con le seconde divise. I Lancieri maglia grigia ai lati e nera al centro con i riporti dorati; il portiere sarà vestito di giallo con gli inserti in blu. La Roma a sua volta indosserà la divisa bianca, quella col lupetto sul petto; completo verde invece per il portiere. Lo riporta Sky Sport.

