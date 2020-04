AIC al veleno, “Vergogna, rispettateci”

Il Corriere dello Sport (A.Ramazzotti)– L’AIC non ci sta e reagisce in maniera forte. I tagli proposti all’unanimità dalla Serie A non sono piaciuti all’Assocalciatori che ha convocato in fretta e furia una riunione di tutti i rappresentanti e capitani delle formazioni italiane per discutere del comunicato della Lega e adesso è sul piede di guerra. Il sindacato ha definito “Irricevibili le proposte avanzate dalla Serie A e della B, incomprensibile il comportamento delle Leghe. La volontà, neanche tanto implicita, di voler riversare sui calciatori l’eventuale danno economico derivante dalla situazione di crisi è un fatto che fa riflettere sulla credibilità imprenditoriale di chi dovrebbe traghettare il sistema calcio in questo momento di difficoltà. Pensare che si debba ricorrere a una delibera assembleare per decidere di non pagare più nessuno lascia senza parole. Gli stessi presidenti che vorrebbero decidere la sospensione degli emolumenti hanno mandato in campo le squadre fino al 9 marzo“.