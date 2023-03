AIA, Rocchi valuta dichiarazione pubblica contro la Roma. Sotto accusa l’atteggiamento dei giallorossi

Oltre il danno, anche la beffa. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il derby di ieri è finito sotto l’attenzione dell’AIA che sta meditando di esporsi con una dichiarazione pubblica. Oggetto della questione è l’atteggiamento tenuto, secondo l’associazione, dai giallorossi in questa stagione con le proteste reiterate in campo e fuori.

Il designatore Rocchi, stando a quanto riportato, è molto soddisfatto della direzione di Davide Massa nel derby di Roma. Cartellini gialli e rossi giusti e nervi saldi in un clima da far west che è proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi. Nel referto dell’arbitro, che era già negli spogliatoi, non ci sarà nulla per cui possano scattare squalifiche oltre a quelle legate ai provvedimenti disciplinari presi sul campo, ma eventuali segnalazioni da parte degli ispettori federali potrebbero far scattare altre squalifiche.