Ai sorteggi dei gruppi sorride solo la Roma

Il Corriere Della Sera – Ciro Ferrara non ha portato troppo bene alle italiane in Europa League. Ieri a Nyon è toccato all’ex difensore di Napoli e Juventus sorteggiare i gironi. Il più agevole è senza dubbio quello della Roma: Young Boys, Cluj e Cska Sofia. Un po’ meno bene al Napoli di Gattuso che ha trovato Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka. Il sorteggio peggiore è capitato senza dubbio al Milan: Celtic, Sparta Praga e Lille. “Guai a pensare che affronteremo squadre facili, dovremo sudare per vincere” ha detto Paulo Fonseca.