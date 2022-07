Adriano, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da Podpah ed ha parlato anche del suo passato. Queste le sue parole:

“Tornare in Italia nel 2010 fu un errore, non avrei dovuto lasciare il Brasile, ma volevo riscattare il modo in cui avevo lasciato l’Inter. Gli italiani mi amano, io sarei voluto tornare all’Inter per ripagare quell’affetto, ma la mia testa era rimasta in Brasile. Avrei dovuto allungare il mio contratto al Flamengo”.