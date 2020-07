Addio, Ennio. Con i giallorossi un amore antico e sempre ricambiato

Il Tempo (C. Antini) – Quando lo chiamai a casa per fissare l’orario della nostra intervista mi accolse cordiale ma perentorio: “Buonasera Antini, purtroppo adesso non le posso parlare. C’è la Roma in tv. Può richiamarmi a fine partita?“. L’amore di Ennio Morricone per la sua squadra era più che ricambiato visto che il giorno dell’addio di Totti la commozione si cullava sulle sue note. Oggi la Roma lo saluta sui social: “Grazie di tutto maestro“. E la Serie A gli dedicherà l’ingresso in campo delle squadre nella prossima giornata di campionato sulle note di “C’era una volta in America“.