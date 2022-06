Adani: “Pellegrini può diventare un leader dell’Italia”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Messaggero, Daniele Adani ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini. Il commentatore Rai si è concentrato anche su Lorenzo Pellegrini. Nell’ultima gara degli Azzurri il capitano della Roma ha segnato il gol del momentaneo vantaggio contro la Germania (1-1).

“Può diventare un leader. Il ruolo? Ha dotti tecniche per fare l’esterno, ma non è Sané, non è Gnabry, ma è un esterno che viene dentro al campo e fa quello che fa nella Roma, il trequartista. E poi ha capacità realizzative: nel gol fa un movimento da attaccante, andando a premiare la giocata di Gnonto”.