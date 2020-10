Acquisti, cessioni, rinnovi ed esuberi: Friedkin accelera

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il mercato di gennaio è alle porte e si proverà a correre ai ripari per le due posizioni chieste da Fonseca. La prima riguarda il ruolo di terzino destro e il rinforzo è strettamente connesso alle partenze di Karsdorp e Peres. Al loro posto piace Omeragic che costa 4 milioni di euro. La seconda è quella dell’attaccante vista la partenza di Kluivert. Non è escluso un ritorno di fiamma per El Shaarawy. Poi c’è il nodo rinnovi e il tempo è per Zaniolo, Pellegrini, Dzeko e Calafiori. Il più agevole riguarda il primo il cui contratto salirà fino a 3 milioni più bonus. Più complesso per il secondo per via della clausola da 30 milioni che la Roma vorrebbe cancellare. Da approfondire la situazione legata al capitano che potrebbe prolungare fino al 2023 per spalmare il suo ingaggio. La parte complicata riguarda Calafiori le cui richieste sono poco meno di un milione. Agli arrivi sono legate le partenze e a gennaio si proverà a tagliare ancora cedendo Fazio e Jesus. Attenzione agli sviluppi su Pau Lopez che potrebbe andare via se resterà ancora in panchina. L’ultimo nodo è la rescissione di Pastore. Dopo 6 mesi dall’ultima apparizione in allenamentoi il club potrebbe richiedere la fine del contratto, ma un accordo tra le parti è la strada più praticabile.