Acerbi: “Anche noi abbiamo fatto partite ogni tre giorni e in quelle di domenica abbiamo corso e dato di più rispetto a quelle del giovedì”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lazio. Queste le sue parole:

ACERBI A DAZN

In settimana Mourinho ha detto che loro hanno giocato mentre la Lazio era a casa con Sarri a fumare. Come la vedi?

Sono cose normali. Anche per proteggersi un po’ uno dice queste cose. Anche noi abbiamo fatto partite ogni tre giorni e in quelle di domenica abbiamo corso e dato di più rispetto a quelle del giovedì. In un derby le energie si trovano, anche se giocassi il giorno prima. E’ una partita dove non c’è stanchezza.